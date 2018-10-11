Oktar’ın yöneticisi yakalandı

Çökertilen Adnan Oktar
Suç Örgütü'nün firari yöneticilerinden olan ve aranan Tarkan
Y. operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından geçen ay operasyonla çökertilen örgüte yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Örgütün yöneticileri konumunda bulunan Tarkan Y. ve Serkan
Y. gözaltına alındı. Serkan Y.'nin, örgütün kapatılan kanalı A9 TV'de video belgeseller çektiği, aynı zamanda kitap dağıtımı yaptığı iddia edildi. Göktürk'te yakalanan Serkan Y. ve Tarkan Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İki şüpheliye saklanmaları için yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı. Eski Bilim Araştırma Vakfı Başkanı olan Tarkan Y.'nin 20 suçtan arandığı iddia ediliyor.