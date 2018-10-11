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Oktar’ın yöneticisi yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Oktar’ın yöneticisi yakalandı
Çökertilen Suç Örgütü'nün firari yöneticilerinden olan ve aranan Y. operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından geçen ay operasyonla çökertilen örgüte yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Örgütün yöneticileri konumunda bulunan Tarkan Y. ve Y. gözaltına alındı. Serkan Y.'nin, örgütün kapatılan kanalı A9 TV'de video belgeseller çektiği, aynı zamanda kitap dağıtımı yaptığı iddia edildi. Göktürk'te yakalanan Serkan Y. ve Tarkan Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İki şüpheliye saklanmaları için yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı. Eski Bilim Araştırma Vakfı Başkanı olan Tarkan Y.'nin 20 suçtan arandığı iddia ediliyor.
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Oktar’ın yöneticisi yakalandı
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