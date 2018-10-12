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'de zincirleme trafik sı: 4 yaralı

'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 4 kişi yaralandı. Mehmet Tilki'nin kullandığı 51 ER 078 plakalı kamyonet, Kayseri-Ankara karayolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak Kızılırmak üzerindeki köprünün korkuluklarına çarptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:32
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Azerbeycan uyruklu Rahim Abbasov'un yönetimindeki 99 HZ 285 plakalı tır, nedeniyle yavaşlayan Mahmut Battal'ın kontrolündeki 38 DK 790 plakalı hafif ticari araca ve uyruklu Hassan Agha Zaid'in kullandığı 38 ABB 077 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zaid'in kullandığı otomobil ile Abbasov yönetimindeki tır köprüden Kızılırmak'a düştü. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırdı. Bir süre iki yönlü olarak trafiğe kapanan -Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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