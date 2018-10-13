Boşanmış kadın kendi soyadını çocuklarına verebilir mi?

BOŞANMIŞ KADIN KENDİ SOYADINI ÇOCUKLARINA VEREBİLİR Mİ?

Daha önce de, 9 Nisan 2018 tarihli Yargıtay kararında; "Boşanmış kadının, velayeti kendisine verilmiş olan çocuğuna kendi soyadının verilmesini isteyebileceği"ne karar verilmişti. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu bu yeni tarihli kararla Yargıtayın içtihadı uygulanmaya başlandı.

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜN MENFAATLERİ İÇİN…"

Bu davada Şule hanımı temsil eden Av. Mustafa Güneş konuyla ilgili olarak "Müvekkilemizin, eski eşiyle müşterek çocuklarının velisi olmakla birlikte onların eğitim, sağlık ve benzeri işlemlerini yaparken soyadı farklılığından ötürü her defasında çocuklarının velisi olduğunu ispat etmesi gerekiyordu. Mahkemenin verdiği bu kararla bekar bir anne olan Müvekkilemizin okul, hastane ve sair resmi kurumlarda boş yere uğraşması son bulacak; çocuklarının velayetini yürütürken gereksiz sorulara muhatap kalmayacak. Mahkeme bu kararıyla çocuklar��n üstün menfaatlerini gözetmiş ve anneyle birlikte onların da hayatlarını kolaylaştırmıştır." açıklamasında bulundu.

İKİZ KIZLARININ OTİZMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ VE…

İkiz kızlarının henüz 1 yaşındayken otizmli olduklarını öğrenen Hatice Şule Gökırmak, bu durumu kabul etmenin zor olduğunu fakat yaşadığı sürecin kendisini daha güçlü biri haline getirdiğini ve tüm bu mücadelenin Değer Otizm Derneği'nin kurulmasına vesile olduğunu belirtiyor. Değer Otizm Derneği; çalışmalarıyla birçok ödül almış ve geniş bir gönüllü topluluğunun bir araya gelmesiyle kurulmuş bir dernek ve 2015 yılından itibaren aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.