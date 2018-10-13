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3 yıl aradan sonra ibadete açıldı

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Cihangir Camisi 3 yıl aradan sonra ibadete açıldı
Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için 1559'da 'a yaptırılan , Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından dün cuma namazında yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, , Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Beyoğlu Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duanın ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindekiler cuma namazını burada kıldı.

5 KEZ YANGIN GEÇİRDİ
Restorasyon öncesinde yapılan incelemelerde, tarihi boyunca 5 kez yangın geçiren cami için herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadı. Mevcut çatlak ve boşluklara enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma yapıldı. Tarihi Yarımada'dan Çengelköy'e kadar geniş bir yelpazede şehrin manzarasına hakim noktada bulunan Cihangir Camisi'nin restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü.
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Cihangir Camisi 3 yıl aradan sonra ibadete açıldı
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