Cihangir Camisi 3 yıl aradan sonra ibadete açıldı

Kanuni
Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için 1559'da Mimar Sinan
'a yaptırılan Cihangir Camisi
, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından dün cuma namazında yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin
, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
ve diğer yetkililer katıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duanın ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindekiler cuma namazını burada kıldı. 5 KEZ YANGIN GEÇİRDİ
Restorasyon öncesinde yapılan incelemelerde, tarihi boyunca 5 kez yangın geçiren cami için herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadı. Mevcut çatlak ve boşluklara enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma yapıldı. Tarihi Yarımada'dan Çengelköy'e kadar geniş bir yelpazede şehrin manzarasına hakim noktada bulunan Cihangir Camisi'nin restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü.