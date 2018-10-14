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'den uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Haftanın son gününü yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi,Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Bugün hava durumu ise yer yer aralıklı sağanak yağışlı 22 derece gözüküyor. Ayrıca, Meteoroloji 12.00 ile 15.00 saatlerine dikkat çekti.  nasıl olacak? İşte son hava tahmin raporları

Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 09:35
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Ekim ayının ortalarına gelirken ülke genelinde soğuk ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Haftanın son gününü yaşadığımız bugün, gerek ailesiyle gerekse arkadaşlarıyla plan yapacak olan bireyler 'Bugün nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Genel Müdürlüğü de peş peşe hava durumu uyarılarında bulunuyor. Meteoroloji, bugüne ilişkin son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı.

SON DAKİKA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri Antalyalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde saatlik hava durumunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar bölgesel sağanak yağış görülürken, yağışların akşama doğru kesileceği ön görülüyor.

İşte Meteoroloji İstanbul saatlik hava durumu:

İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak?
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