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'da otomobil kanala düştü: 2 ölü, 1 yaralı

'nın Ortaca ilçesinde otomobilin 'na düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:18
Muğla'da otomobil kanala düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, (20) idaresindeki 48 RP 582 plakalı otomobil, Dalyan Mahallesi Portakallı mevkisinde 'na düştü.

Kazada, sürücü Tugay Gebeş ve otomobildeki Mustafa Uğurcan Sarı (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Gözde Gebeş (25) ise yaralı olarak kendi imkanıyla otomobilden çıktı. Gebeş ve Sarı'nın cenazesi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) dalgıçları ve belediye ekiplerince kanaldan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalgıç ekipleriyle olaya müdahale ettiklerini söyledi. Kazayı duyduklarında jandarma ve 112 ekiplerine bilgi verdiklerini anlatan Yalılı, "Araçta bulunan kızımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başarmış. Ondan aldığımız bilgi üzerine araçta 2 kişi daha olduğunu öğrendik ve yetkililere haber verdik. Daha sonra hayatı kaybeden arkadaşlarımızın cesetlerinin kanaldan çıkarılması için dalgıç ekiplerimiz devreye girdi. Üzücü bir olay. Ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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Muğla'da otomobil kanala düştü: 2 ölü, 1 yaralı
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