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Propaganda kayıtları USB’den çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Propaganda kayıtları USB’den çıktı
Suç Örgütü'nün üç numarası olan ve yakalanan 'ın firarda olduğu sürede internete yüklenen videolarını yakalandığı adreste çektiği, adrese gelen diğer örgüt üyelerinin USB bellekle aldıkları videoları kafelerden internete yükledikleri ortaya çıktı. Oktar ve diğer örgüt üyelerinin, tutuklu olan veya olmayan örgüt üyelerine mektuplarla "Hepimiz serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" mesajı yolladıkları iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Tarkan Yavaş tutuklandı. Ayça P., Fatih D. ve Ece K.'nin ardından örgütün bir üyesi daha itirafçı oldu. Oktar'ın 30 yıldır en yakınındaki isim olan Serdar D. etkin pişmanlıktan yararlandı. F Tipi Cezaevi'nden dün tahliye edilen Serdar D. "Örgüt sempatizanlarının imamıydım. Maddi yardımda bulunan, Avrupa'da ve Anadolu'da faaliyet gösteren bin kişilik sempatizan grubu yönettim" dedi. Serdar D.'nin ardından 3 önemli isim daha itirafçı olup Oktar ve diğer örgüt üyelerinden şikâyetçi oldu.
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Propaganda kayıtları USB’den çıktı
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