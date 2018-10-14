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sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 13 Ekim çekiliş sonucu !

Milyonlarca vatandaşın beklediği sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 13 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında yi bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci kez 2.523.459,48 TL devretti. 13 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen 1157. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu? Haberimizin içinden işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 09:54
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 13 Ekim çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve ikinci kez 2.523.459,48 TL devretti.

13 Ekim 2018 bilet sorgulama / burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 EKİM

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 13 Ekim çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!
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