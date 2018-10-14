Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 13 Ekim çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci kez 2.523.459,48 TL devretti.

13 Ekim 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 EKİM

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.