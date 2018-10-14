YÖKDİL sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi ile 22 Eylül YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası 2018

YÖKDİL sonuçlarına yönelik araştırmalar iyice hız kazandı. Bilindiği üzere YÖKDİl sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yılın belirli dönemlerinde düzenleniyor. 22 Eylül tarihinde beşincisi gerçekleşen YÖKDİL sınavının sonuçları adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte bazı bilgiler...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül tarihinde gerçekleşen sınavın ardından, YÖKDİL sınav sonuçları 12 Eylül itibari ile adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavınınsonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız.

Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.

Sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.