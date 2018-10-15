ABD’li mühendis 3 hastaya umut oldu

Antalya
'da yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleyen ABD'li mühendis Carlos Fernando Lopez'in organları 3 Türk hastaya umut oldu. Lopez'in karaciğeri, hastalığın son evresine gelen emekli Ahmet Demir
'e (63), bir böbreği çiftçi Ramazan Karakaya'ya (63), diğer böbreği de çiftçi Abdurrahman Uçar'a (59) nakledildi. Böbrek nakili olan Ramazan Karakaya 12 yıldır organ beklediğini belirterek, "Amerikalı bir kişinin böbreğini taşıdığımı söylediler. Çok mutluyum" dedi. Abdurrahman Uçar ve Ahmet Demir de nakille yeni yaşama başladıklarını belirtti. Öte yandan organlanıyla 3 hastaya umut olan ABD'li Lopez'in eski deniz kuvvetleri mensubu olduğu ve Afganistan'da görev yaparken içinde bulunduğu helikopterin düştüğü kazada, hayatta kalan 2 askerden 1'i olduğu ortaya çıktı. Lopez'in daha sonra ülkeyi vuran kasırgalarda da kurtarma görevlerinde yer aldığı ve çok sayıda hayat kurtardığı öğrenildi.