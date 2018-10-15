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Başkanın oğlu otomobilinde başından vuruldu

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Başkanın oğlu otomobilinde başından vuruldu
'nın Yahşihan İlçesi Belediye Başkanı 'un oğlu , otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında devriye gezen polis ekibi, kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Bir kişinin başının arka kısmından tabanca ile vurulmuş olduğunu gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptandı. Ağır yaralı Sungur, önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, oradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, araçta Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Başkanın oğlu otomobilinde başından vuruldu
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