Başkanın oğlu otomobilinde başından vuruldu

Kırıkkale
'nın Yahşihan İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur
'un oğlu Metin Sungur
, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında devriye gezen polis ekibi, kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Bir kişinin başının arka kısmından tabanca ile vurulmuş olduğunu gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptandı. Ağır yaralı Sungur, önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, oradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, araçta Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.