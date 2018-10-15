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Bir metrelik 200 liraya alıcı buldu

'ın Alaplı ilçesinde 'e açılan balıkçıların ağına takılan 5 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki , 200 liraya alıcı buldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:32
Bir metrelik torik 200 liraya alıcı buldu

Alaplı açıklarında çinekop, palamut, istavrit avlamaya çıkan balıkçıların ağına 5 kilogram ağırlığında ve 1 metre uzunluğunda takıldı.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toriğin 'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi.

Toriğin tezgahta çok beklemeden hemen satıldığını aktaran Yazgan, "Toriğin eti oldukça lezzetlidir, bu yüzden bu balık çok değerli. Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki torik tezgahta büyük ilgi gördü. Tezgaha koyduktan bir saat sonra 200 liraya satıldı." diye konuştu.

Yazgan, bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını dile getirerek, palamudun yanı sıra toriğin de ağlarına takılmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

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Bir metrelik torik 200 liraya alıcı buldu
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