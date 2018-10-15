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Nişan dönüşü : Damat adayı öldü

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Nişan dönüşü kaza: Damat adayı öldü
: 'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine nişan için giden ve tören sonrası Ankara'ya dönmek için yola çıkanların bulunduğu (25) yönetimindeki otomobil, Ağrı-Erzurum il sınırı Sac Dağı mevkisinde şarampole devrildi. da, otomobildeki yeni nişanlı (19) hayatını kaybetti, ağabeyi Yakup Yıldız, ablası Fedile Ulutaş ve 3 kişi yaralandı.

İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ HAKKÂRİ'NIN
Durankaya beldesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada İrfan (13) ile kardeşi Cansu Akar (5) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 1'i bebek 6 kişi de yaralandı. Geçitli köyünden yönüne giden (33) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü İbrahim Akar, eşi Gönül Akar (33) ile diğer çocukların tedavisi sürüyor.
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Nişan dönüşü kaza: Damat adayı öldü
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