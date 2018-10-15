Nişan dönüşü kaza: Damat adayı öldü

Ağrı
: Ankara
'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine nişan için giden ve tören sonrası Ankara'ya dönmek için yola çıkanların bulunduğu Yakup Yıldız
(25) yönetimindeki otomobil, Ağrı-Erzurum il sınırı Sac Dağı mevkisinde şarampole devrildi. Kaza
da, otomobildeki yeni nişanlı Muhammet Yıldız
(19) hayatını kaybetti, ağabeyi Yakup Yıldız, ablası Fedile Ulutaş ve 3 kişi yaralandı. İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ HAKKÂRİ'NIN
Durankaya beldesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada İrfan (13) ile kardeşi Cansu Akar (5) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 1'i bebek 6 kişi de yaralandı. Geçitli köyünden Hakkari
yönüne giden İbrahim Akar
(33) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü İbrahim Akar, eşi Gönül Akar (33) ile diğer çocukların tedavisi sürüyor.