Şans oyunları tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günü yapılıyor. Dolayısıyla her hafta pazartesi günü şans oyunu tutkunları, On Numara çekilişinin saatini araştırıyor. 15 Ekim On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? MPİ On Numara çekilişi ile ilgili detaylar. haberimizde.. . MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...