Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları TIKLAYIN! 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları İstanbul Ankara nihai liste sorgulama

On binlerce vatandaşın başvurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından duyurulan Sağlık Bakanlığı personel alımı lanı büyük ilgi görmüştü. Duyurulan ilan ile beraber on binlerce yurttaş İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamıştı. Son derece kapsamlı bir personel alımının gerçekleştirileceği süreçte, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlülerin de başvuru yapabildiği 5 bin 298 vatandaşın istihdamının sağlanması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin ilk aşaması olan başvuru sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bundan sonraki süreç ise kura sonuçlarının açıklanması olacak. Haberimizin içerisinden İstanbul ve Ankara nihai kura listelerini sorgulayabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

Konu ile ilgili olarak çeşitli makamlardan gelen resmi açıklamalar olduğu taktirde haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz. En doğru ve güncel personel alımı haberleri için sabah.com.tr'yi takip etmeye devam edin.