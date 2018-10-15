Savaşın izlerini notalarla siliyor

Antalya
'da yaşayan 16 yaşındaki Suriyeli Raman Hamu
, piyano notaları ile savaşın izlerini silmeye çalışıyor. 6 yaşındayken piyano ile tanışan fakat ülkesinde patlak veren savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen Suriyeli genç, özel yetenek sınavını kazanarak Akdeniz Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı'nda öğrenime başladı. PİYANOSUNDAN AYRI KALDI
Suriye'nin Halep
kentinde yaşarken, 6 yaşında babasının aldığı piyanoyu çalmaya başlayan Raman Hamu ve ailesi, savaşın patlak vermesiyle beraber dedesinin memleketi Afrin'e göç etti. Aile bir süre sonra savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalınca Hamu da çok sevdiği piyanosunu Suriye'de bıraktı.
6 yıldır Antalya
'da yaşayan Raman Hamu şimdi hayallerine kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı kurslarında aldığı eğitimlerle tekrar piyano çalmaya başladı. Liseye başlayan Hamu, Antalya Valiliği'nin öncülüğünde Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından okullarda uygulanan 'Yeteneğimi Keşfediyorum' projesi ile öğretmenleri tarafından keşfedilerek piyanoya yönlendirildi. YETENEK SINAVINI KAZANDI
Özel yetenek sınavını kazanarak Akdeniz Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde piyano eğitim almaya başlayan Hamu, "Hedefim piyano öğretmeni olarak Türk öğrencilere piyano çalmayı öğretmek" diyor. Piyano öğretmeni Ekaterina Aktı ise, "Raman doğuştan piyanoya yeteneği olan özel bir öğrenci ve müzik kulağı çok iyi" diye konuşuyor.