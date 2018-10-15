Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Nizipte feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Nizipte feci ! 2 ölü, 5 yaralı

'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 11:05
Son dakika: Nizipte feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

, sabah sattelerinde Nizip-Birecik karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik öğretmenliği yaptığı okula giden Leyla A. (31) yönetimindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Karadeniz'in kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobil çarpıştı. da fıstık bahçesine devrilen 27 F 5984 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ile Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Meliha Karadeniz (61), Emine Karadeniz (28), Adem Sinacı (7), Emine Ezgi Sinacı (2) ve Hamza Sinacı (9) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise yapılan otopsi için morga konuldu. Kazaya karışan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fizik Öğretmeni olan Leyla A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Nizipte feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN