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600 metre aralıkla çifte infaz

Hayvan çiftliği sahibi ile uyruklu çobanı 600 metre aralıklarla başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
600 metre aralıkla çifte infaz
'daki korkunç olay, Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomak Yaylası'nda yaşandı. Yaylada yaşayan vatandaşlar, tarlada ayakları çıplak, kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, başından ve göğsünden vurularak öldürülen kişinin besi çiftliği sahibi olan Necip Sayan (46) olduğunu belirledi.

TRAKTÖRÜ BULUNDU
Çiftlikten bir kilometre uzaklıkta öldürülen Sayan'ın traktörünü de tarla kenarında park halinde bulan polis, Sayan'ın çiftliğine 400 metre kala ise çiftlikte çalışan uyruklu işçinin de tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çiftlik sahibi ve çalışanının cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, infazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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600 metre aralıkla çifte infaz
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