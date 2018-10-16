600 metre aralıkla çifte infaz

Konya
'daki korkunç olay, Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomak Yaylası'nda yaşandı. Yaylada yaşayan vatandaşlar, tarlada ayakları çıplak, kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, başından ve göğsünden vurularak öldürülen kişinin besi çiftliği sahibi olan Necip Sayan (46) olduğunu belirledi. TRAKTÖRÜ BULUNDU
Çiftlikten bir kilometre uzaklıkta öldürülen Sayan'ın traktörünü de tarla kenarında park halinde bulan polis, Sayan'ın çiftliğine 400 metre kala ise çiftlikte çalışan Afganistan
uyruklu işçinin de tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Çiftlik sahibi ve çalışanının cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, infazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.