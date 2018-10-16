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Yavrularını kaybeden köpek, ağzındaki taşı yavrusu sanıyor

Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir köpek, 3 yıl önce kaybettiği yavrularının yerine koyduğu taşları ağzında taşıyor. Köpeği gören öğrencilerin tüm çabası, bir an olsun taşı ağzından bırakmadığı taşı almaya yetmedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:58
Yavrularını kaybeden köpek, ağzındaki taşı yavrusu sanıyor

Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde yaşayan ve bir öğrenci kulübü tarafından günlük bakımı yapılan sokak köpeklerinden biri ağzına aldığı taşları gün boyunca yanından ayırmıyor. 3 yıl önce bakımı için üniversite içerisinde Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Severler Kulübü tarafından oluşturulan bakım merkezine alınan "Şimşek" isimli dişi köpeğin ağzının farklı noktalarında yaralar olduğu tespit edildi. Yaraların sebebini merak eden kulüp üyeleri, köpeğin sürekli ağzında taş taşıdığını ve kulübesinin içerisinde de irili ufaklı çok sayıda taşlar olduğunu tespit ettiler.

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Yavrularını kaybeden köpek, ağzındaki taşı yavrusu sanıyor
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