Eşi için kayıp başvurusunda bulunan koca gözaltına alındı

Isparta'da kamyon şoförü F.T. (23), eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmak için gittiği polis merkezindeki çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Ferhat T., sorgusunda, eşi Ümmühan T.'yi (22) boğduğunu, cesedini ise Keçiborlu- Dinar yoluna attığını itiraf etti. Genç kadının cansız bedeni, dere yatağında bulundu.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Kamyon şoförü Ferhat T., dün akşam, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan T.'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat T.'yi gözaltına aldı. Ferhat T., sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi. Ferhat T.'nin ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan T.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ümmühan T.'nin cesedi, otopsi için morga götürüldü.

CİNAYETİN SEBEBİ..

Gözaltındaki Ferhat T. ise Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Öte yandan, cinayetin nedeni kesin olarak bilinmezken, aldatma şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.