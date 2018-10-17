Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ilişkin olarak son hava durumu raporlarını duyurdu. Soğuk havalar günbegün etkisini gösterirken, toz aşınımı da çeşitli bölgelerde hissedilmekte. Hal böyle olunca, Meteoroloji de 17 Ekim Çarşamba günü ülke genelinde hava durumu raporlarını duyurdu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya ong>Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26