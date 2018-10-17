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Tüfek merakı sonu oldu

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Tüfek merakı sonu oldu
'nın Emet ilçesinde, lise öğrencisi (16), evdeki av tüfeğini alarak, arkadaşlarına göstermek için apartmanın bodrumundaki depoya götürdü. Burada boş olduğunu söylediği tüfekle oynamaya başlayan Gürkan, ardından sert bir şekilde yere vurdu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan kurşunlar, Onur Gürkan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan liseli genç, kaldırıldığı hastanede öldü. Arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E., Onur Gürkan'ı tüfeğin dolu olabileceği konusunda uyardıklarını söyledi. 17 Ekim doğumlu olan Gürkan, yaşasaydı, bugün 17 yaşına girecekti.
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Tüfek merakı sonu oldu
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