Tüfek merakı sonu oldu

Kütahya
'nın Emet ilçesinde, lise öğrencisi Onur Gürkan
(16), evdeki av tüfeğini alarak, arkadaşlarına göstermek için apartmanın bodrumundaki depoya götürdü. Burada boş olduğunu söylediği tüfekle oynamaya başlayan Gürkan, ardından sert bir şekilde yere vurdu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan kurşunlar, Onur Gürkan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan liseli genç, kaldırıldığı hastanede öldü. Arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E., Onur Gürkan'ı tüfeğin dolu olabileceği konusunda uyardıklarını söyledi. 17 Ekim doğumlu olan Gürkan, yaşasaydı, bugün 17 yaşına girecekti.