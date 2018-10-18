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'da operasyonu

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:37
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, Sincan'da madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerinin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine şüphelilerin Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.D, M.A, A.A, L.K, Ö.Ş. ve V.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu, 5 bin 120 lira ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adliyesevk edilenlen ve savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D, M.A, A.A, L.K. tutuklandı; Ö.Ş. ve V.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu
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