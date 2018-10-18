Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 22 gözaltı

merkezli suç örgütü operasyonu: 22 gözaltı

merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:46
Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 22 gözaltı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamındAntalyalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları" ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, , , Hatay, ve 'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 22 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN