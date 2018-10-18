Çal, parçala, sat, serbest kal

Esenkent Mahallesi'nde 10 Ekim'de meydana gelen olayda H.A.Ç.'ye ait bir otomobil, park halindeyken çalındı. Mağdurun müracaatı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler başlattıkları aramada, çalınan otomobile benzer bir aracın Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde bir tamirhaneye sokulduğunu belirledi.

ÇALDIKLARI ARACI SAATLER İÇİNDE PARÇALAMIŞLAR



Hemen başlatılan operasyonda polis tamirhaneye baskın düzenledi. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında tamirhanede bulunan Salim A.(44) , Erol Ö.(24), Mehmet A.(38) gözaltına alındı. Tamirhanede yapılan aramada bir gün önce çalınan otomobilin ise büyük bölümü parçalanmış halde bulundu. Otomobilin ön takım ve motor bölümünün şüpheliler tarafından söküldüğü, sadece camlar ve kaporta bölümünün kaldığı görüldü. Ayrıca tamirhanede başka otomobillere ait parçalar da bulundu.

"BİZ PARÇA TAŞIMAYA GELDİK" DEDİLER



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Salim A.'nın daha önceden 20 kez, Mehmet A.'nın ise 8 kez otomobil hırsızlığı suçundan yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde çalıntı otomobille bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek, sadece otomobil parçası taşıdıklarını iddia etti.

SERBEST KALDILAR



Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.