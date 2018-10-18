Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı

Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı

'nin Gebze ilçesinde iddialara göre fuhşa zorlanan 3 Özbek asıllı kadın, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Kadınları alıkoydukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 16:19
Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı

Olay Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. 3 Özbek asıllı kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese yaptıkları baskında evde zorla fuhuş yaptırıldıkları iddia edilen Şhreva Zebuniso, Madraimova Feruza, Zehenumova Akhmadova polis ekiplerince kurtarıldı. Özbek kadınlar, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra sınırdışı edilmek için yabancılar şubesine gönderildi. Kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen Mehmet Kepekçi, Yılmaz Fener, Zeki Yaralı 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN