Fuhşa zorlandığı iddia edilen Özbek kadınlar kurtarıldı

Olay Hacı Halil Mahallesi'nde meydana geldi. 3 Özbek asıllı kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese yaptıkları baskında evde zorla fuhuş yaptırıldıkları iddia edilen Şhreva Zebuniso, Madraimova Feruza, Zehenumova Akhmadova polis ekiplerince kurtarıldı. Özbek kadınlar, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra sınırdışı edilmek için yabancılar şubesine gönderildi. Kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen Mehmet Kepekçi, Yılmaz Fener, Zeki Yaralı 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU