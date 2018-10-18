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Karısını ‘Gel gezelim’ diye kandırıp boğdu

’da kendisini aldattığından şüphelendiği eşi ’ı “Gezmeye gidiyoruz” diyerek dağa götüren , boğarak öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Karısını ‘Gel gezelim’ diye kandırıp boğdu
'da yaşayan ve otobüslerde muavinlik yapan (22), önceki gün 5 yıllık eşi (22) ile bir yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını da alarak, 'da yaşayan kayınpederi Yakup Şahin'in evine gitti. Burada çocukları kayınvalidesine bırakan Ferhat Taşpınar, eşini de alıp "Biz gezmeye gidiyoruz" diyerek evden ayrıldı. Otomobille Burdur'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka köyündeki dağlık alana giden Ferhat Taşpınar, kendisini aldattığından şüphelendiği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardında genç kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cesedi ormanlık alanda bırakan Taşpınar, Isparta'ya döndü. Torunları kendisinde kalan Yakup Şahin kızına ulaşamazken, ertesi gün polise giden Ferhat Taşpınar "Karım kayboldu" dedi. Ancak çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan Taşpınar, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Cesedin yerini de gösteren Taşpınar, jandarmaya teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini alan Yakup Şahin, "Kızımın melek gibi bir kalbi vardı. Çocukları daha anne sütüyle besleniyordu. İki çocuk annesi bir insana nasıl kıyılır aklım almıyor" dedi.
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Karısını ‘Gel gezelim’ diye kandırıp boğdu
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