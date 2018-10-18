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Üniversite öğrencisi ölüme koştu

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Üniversite öğrencisi ölüme koştu
Karabük'te, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Şirin Ok (18), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. , Karabük-Kastamonu yolu 100'üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkisinde meydana geldi. Sabri B. (67), idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok'a çarptı. Elinde meyve dolu poşetle yola savrulan Ok, ağır yaralandı. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şirin Ok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Üniversite öğrencisi ölüme koştu
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