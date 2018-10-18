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'da 47 kilo ele geçirildi

'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde 47 kilo 831 gram ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 09:20
Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde 47 kilo 831 gram ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu tespit edilen T.E. ve G.E. yakalanarak gözaltına alındı. T.E. ve G.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi
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