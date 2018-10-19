Çekmeköy metrosu pazar günü açılıyor

Türkiye
'nin
sürücüsüz ilk metro
su olan Üsküdar-SancaktepeÇekmeköy hattının Yamanevler-Çekmeköy etabı da nihayet açılıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın pazar günü 16.00'da Çekmeköy Madenler Maydanı'nda metroyu hizmete açacağını söyledi. Özellikle Anadolu Yakası
'nda ikamet eden 6 milyon İstanbullu'nun heyecanla beklediği metro hattının son etabında testler bitti. Pazar günü açılacak son etap ise Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip
Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy/Sancaktepe istasyonlarından oluşuyor.