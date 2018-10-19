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Çekmeköy su pazar günü açılıyor

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Çekmeköy metrosu pazar günü açılıyor
'nin sürücüsüz ilk su olan Üsküdar-SancaktepeÇekmeköy hattının Yamanevler-Çekmeköy etabı da nihayet açılıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 'ın pazar günü 16.00'da Çekmeköy Madenler Maydanı'nda metroyu hizmete açacağını söyledi. Özellikle 'nda ikamet eden 6 milyon İstanbullu'nun heyecanla beklediği metro hattının son etabında testler bitti. Pazar günü açılacak son etap ise Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy/Sancaktepe istasyonlarından oluşuyor.
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Çekmeköy metrosu pazar günü açılıyor
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