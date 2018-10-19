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"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

'da alkollü tan daha önce ehliyetine el konulan sürücü, polis ekiplerince 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 07:19
Dur ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

D-400 karayolunun -Mersin istikametinde devriye görevi yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerin Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Alışveriş Merkezi Kavşağı polis tarafından kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 20 kilometre sonra Şakirpaşa Kavşağı'nda durduruldu.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada otomobil sürücüsü Bahri A'nın (28) ehliyetine daha önce alkollü tan el konulduğunu tespit etti.

- "Bu ��ocuğu ben kandırdım, arabasını kullandım"

Sürücünün Bahri A. olmadığını iddia eden araçtaki diğer iki kişi ile işlem yapacak polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Polis memurlarının, aracı onun sürdüğünü gösteren kamera kayıtlarının bulunduğunu söylemesi üzerine arkadaşları, "Abi kim açıp bakacak, Allah'ın kulu bakmayacak. Ben sürüyordum. İtiraf da ediyorum. Bu çocuğun günahı yok. Bu çocuğu ben kandırdım, arabasına bindim. Kafasının güzelliğinden faydalanıp kullandım." diyerek Bahri A'yı savunmaya çalıştı.

Bir süre alkolmetreyi üflememek için direnen sürücü Bahri A. 170 promil alkollü çıktı.

Aracına el konulan sürücü, işlemleri için götürüldü.

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"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
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