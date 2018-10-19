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'de tekstil atölyesinin duvarı çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 19:06
İzmir'de tekstil atölyesinin duvarı çöktü: 2 ölü, 3 yaralı

'in Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarının çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı çalışan işçilerin üzerine çöktü. duvar altında kalan işçilerden ikisi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de duvarın altında kalan başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

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İzmir'de tekstil atölyesinin duvarı çöktü: 2 ölü, 3 yaralı
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