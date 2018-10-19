Kadın öğretmen fren yerine gaza basmış

Ataşehir
'de
okul önünde bir öğretmen iki öğrenciyi ezerek yaraladı. Önceki gün yaşanan olayda, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerindeki Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde kaldırıma çıkan otomobil öğrencilere çarptı. Kaza
da yaralanan 2 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracı kullanan öğretmen S.T.'nin fren yerine gaza bastığı ileri sürüldü. Kaza sonrası şoka giren öğretmen S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı öğrencilerin, hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırıma çıkan otomobilin öğrencilere çarpma anı yer alıyor.