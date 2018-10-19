Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi

'de 150 kilo ele geçirildi

'de polis ekiplerince TIR'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:08
Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurulan TIR'da narkotik köpekleri ile arama yaptı. Köpeğinin tepki verdiği TIR'ın tabanına yapılan tüneller için gizlenmiş 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram ele geçiren polis, sürücü B.B.'yi gözaltına aldı. Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN