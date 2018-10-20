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Servisçi alkollü çıktı direksiyona polis geçti

’nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı trafik uygulamasında, alkollü olarak öğrenci servisi kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanırken, öğrencileri okula polis bıraktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Servisçi alkollü çıktı direksiyona polis geçti
'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları üzerinde uygulama yaptı. Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, içerisinde 6 ila 8 yaşları arasında değişen 14 öğrenci bulunan Y.O. yönetimindeki servis durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, sürücü Y.O.'nun 0.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.O'nun ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücüye "alkolü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak" suçlarından bin 453 lira para cezası kesildi. Yetki belgeleri bulunan bir polis, okullarına geç kalmamaları için öğrencileri aynı servis aracıyla Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'na bıraktı. Minibüs trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.
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Servisçi alkollü çıktı direksiyona polis geçti
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