Zirvenin tek hâkimi Bir Zamanlar Çukurova

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2018
'de "Yılın En Drama Dizisi" olarak lanse edilen "Bir Zamanlar Çukurova
", seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yayımlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenilen atv'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Çukurova", yine birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Perşembe akşamlarına ambargo koyan dizi, önceki akşam yayımlanan 6. bölümüyle "Tüm Kişiler", "AB" ve "20+ABC1" kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova"nın yeni bölümü, "Tüm Kişiler"de yüzde 12.51 izlenme oranı ve yüzde 31.55 izlenme payı, "AB"de yüzde 10.85 izlenme oranı ve yüzde 29.41 izlenme payı ve "20+ABC1"de yüzde 13.63 izlenme oranı ve yüzde 32.61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. KEREM ALIŞIK DAMGASI...
Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı diziye yeni katılan Kerem Alışık
da önceki akşam ilk kez seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir dizilerde yer almayan deneyimli oyuncu "Fekeli" karakteriyle diziye yeni bir soluk getirirken, performansıyla büyük beğeni topladı. 1970'li yılların Adana'sında geçen dönem dizisine "Fekeli" karakterinin de girmesiyle işler karışıyor. "Fekeli", genel af sayesinde hapisten çıkan Yılmaz'a (Uğur Güneş) intikamını alması için yardım edecek. Yılmaz sevdiği kız Züleyha'yı (Hilal Altınbilek) Yaman ailesinin elinden alabilmek için "Fekeli"yle iş birliği yapacak ve bu ikili Yamanlar'a rakip olacak. TWITTER'DA DA BİRİNCİ
"Bir Zamanlar Çukurova"nın 6. Bölüm etiketi #Birumut, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.