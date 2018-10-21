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Çatıdan Safran macunu dağıtıldı

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Çatıdan Safran macunu dağıtıldı
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Safran Festivali, nın çatısından Safran macunu dağıtılması ile başladı. 3 gün düzenlenecek festivalin son gününde "Safran Güzeli" seçilecek. Tarihi Çarşı meydanında başlayan törene Vali Kemal Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kazdağlı Meydanı'nda bulunan Cinci Hamamı'nın çatısından halka Safran macunu dağıtımı yapıldı. Festivalin ikinci gününde Safranbolu'ya ait 'Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı yarışması' düzenlenecek, festivalin son gününde ise '2018 Safran Güzeli' seçilecek.
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Çatıdan Safran macunu dağıtıldı
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