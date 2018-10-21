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Emin öldü, Emrah ağır yaralı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Emin öldü, Emrah ağır yaralı
'ın Nazilli ilçesindeki bir aydınlatma direğine çarpan motosikleti kullanan (18) öldü, arkadaşı ise ağır yaralandı Sürücü Bilgin'in ehliyetinin olmadığı ve kask takmadığı öğrenildi. , dün saat 23.30 sıralarında 'nde meydana geldi. Kazada İsabeyli Mahallesi'nden Nazilli ilçe merkezi yönüne giden ehliyetsiz Emin Bilgin motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen motosikletten düşen Bilgin ve kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Emrah Kuzuoğlu kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah Kuzuoğlu ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzuoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Emin öldü, Emrah ağır yaralı
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