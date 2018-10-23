Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Polisin hayat koşusu yetmedi

Polisin hayat koşusu yetmedi

’da 34 nin bindiği tekne battı. Trafik polisi ’nun suni teneffüs yapıp koşarak ambulansa yetiştirdiği 10 yaşındaki kız hastaneye yetiştirildi ancak yaşam mücadelesini kaybetti

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Polisin hayat koşusu yetmedi
'nın ilçesinde 6 metrelik fiber tekneye binen 14'ü Filistin, 11'i Suriye, 9'u Somali uyruklu 34 , Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmek için denize açıldı. Ancak tekne 50 metre açıkta aşırı yük nedeniyle alabora olarak battı. ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosikletle devriye gezen trafik polisi da hemen sahile geldi. Denizden çıkarılan 10 yaşlarındaki Filistinli kız çocuğuna yardıma koşan Kılıçoğlu önce ciğerlerindeki suyu boşaltarak suni teneffüs yaptı. Ardından kızı kucağına alıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa götürdü. Kılıçoğlu, görevlilerin kalp masajı yapmasını gözyaşlarıyla izlerken, kalbi yeniden çalıştırılan mülteci kız hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük kız yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun öldüğünü öğrenen polis memuru Kılıçoğlu, "Keşke yaşasaydı, keşke yarın ellerini tutabilseydim. Çok üzüldüm. Keşke bunu ben hiç bilmeseydim"dedi. Kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik, 17 mülteciyi boğulmaktan kurtardı. Yüzerek kıyıya çıkanlardan 3'ü sahilde bulunurken, kaçmaya çalışan 14 mülteci de yakalandı. Hastaneye kaldırılan 4 mülteciden 10 ve 12 yaşlarındaki Filistin ve Somali uyruklu 2 kız çocuğu öldü. 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis 7 insan tacirini gözaltına aldı. Diğer yandan, Van ve Sivas'ta da 184 mülteci yakalandı.


Kılıçoğlu kızı kucağına alıp koşarak 100 metre ilerideki ambulansa teslim etti.
Kılıçoğlu kalp masajı yapılmasını gözyaşlarıyla izledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisin hayat koşusu yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN