Polisin hayat koşusu yetmedi

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde 6 metrelik fiber tekneye binen 14'ü Filistin, 11'i Suriye, 9'u Somali uyruklu 34 mülteci
, Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmek için denize açıldı. Ancak tekne 50 metre açıkta aşırı yük nedeniyle alabora olarak battı. Sahil Güvenlik
ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosikletle devriye gezen trafik polisi Harun Kılıçoğlu
da hemen sahile geldi. Denizden çıkarılan 10 yaşlarındaki Filistinli kız çocuğuna yardıma koşan Kılıçoğlu önce ciğerlerindeki suyu boşaltarak suni teneffüs yaptı. Ardından kızı kucağına alıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa götürdü. Kılıçoğlu, görevlilerin kalp masajı yapmasını gözyaşlarıyla izlerken, kalbi yeniden çalıştırılan mülteci kız hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük kız yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun öldüğünü öğrenen polis memuru Kılıçoğlu, "Keşke yaşasaydı, keşke yarın ellerini tutabilseydim. Çok üzüldüm. Keşke bunu ben hiç bilmeseydim"dedi. Kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik, 17 mülteciyi boğulmaktan kurtardı. Yüzerek kıyıya çıkanlardan 3'ü sahilde bulunurken, kaçmaya çalışan 14 mülteci de yakalandı. Hastaneye kaldırılan
4 mülteciden 10 ve 12 yaşlarındaki Filistin ve Somali uyruklu 2 kız çocuğu öldü. 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis 7 insan tacirini gözaltına aldı. Diğer yandan, Van ve Sivas'ta da 184 mülteci yakalandı.
Kılıçoğlu kızı kucağına alıp koşarak 100 metre ilerideki ambulansa teslim etti.
Kılıçoğlu kalp masajı yapılmasını gözyaşlarıyla izledi.