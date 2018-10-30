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yla gelip mazgalları çaldılar

'de 3 kadın, yla geldikleri sokaktaki tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:16
At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yla Çınarcı sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti. demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar
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