Aşı sayesinde 4 milyon ölüm engellenebilir

Kurdaki oynama nedeniyle 'aşı
yok' iddialarına Aşı Derneklerinden yalanlama geldi. Türkiye
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağlar, "Türkiye'de herkese yetecek aşı da var aşıyı uygulayacak hekim de var. Tek eksiğimiz; aşıya ilgi yok" dedi. Ağlar, aşıların 25'ten fazla ölümcül hastalığı engellediğini hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 3 milyon ölüm aşılama sayesinde engelleniyor. Aşılama oranlarını artırarak 4 milyondan fazla ölümün engellenmesi öngörülüyor" dedi.