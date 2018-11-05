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sayesinde 4 milyon ölüm engellenebilir

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.11.2018
Aşı sayesinde 4 milyon ölüm engellenebilir
Kurdaki oynama nedeniyle ' yok' iddialarına Aşı Derneklerinden yalanlama geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağlar, "Türkiye'de herkese yetecek aşı da var aşıyı uygulayacak hekim de var. Tek eksiğimiz; aşıya ilgi yok" dedi. Ağlar, aşıların 25'ten fazla ölümcül hastalığı engellediğini hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 3 milyon ölüm aşılama sayesinde engelleniyor. Aşılama oranlarını artırarak 4 milyondan fazla ölümün engellenmesi öngörülüyor" dedi.
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Aşı sayesinde 4 milyon ölüm engellenebilir
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