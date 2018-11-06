Erzurum’da 600 fidan toprakla buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük bahçesinde düzenlenen programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Erzurum gibi rakımı yüksek, iklimi sert olan bu coğrafyada ağaç dikimi yapmamız son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde son 16 yılda her alanda olduğu gibi orman faaliyetleri alanında da büyük işlere imza atıldı. Hakikaten eskisine mukayese edilmeyecek ölçüde ağaçlandırma faaliyetlerinde milyonlarca hatta milyarları geçen fidan toprakla buluştu. Bugün çocuklarımızla dikeceğimiz ağaçlarla şehrimizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunacağız. Bu etkinlik bunun için çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol, öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çekildi.