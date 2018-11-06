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’da 600 fidan toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve tarafından düzenlenen ‘Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor’ projesi kapsamında ’da 600 fidan toprakla buluştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:41
Erzurum’da 600 fidan toprakla buluştu

Teknik Üniversitesi Rektörlük bahçesinde düzenlenen programa , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili , Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Erzurum gibi rakımı yüksek, iklimi sert olan bu coğrafyada i yapmamız son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde son 16 yılda her alanda olduğu gibi orman faaliyetleri alanında da büyük işlere imza atıldı. Hakikaten eskisine mukayese edilmeyecek ölçüde ağaçlandırma faaliyetlerinde milyonlarca hatta milyarları geçen fidan toprakla buluştu. Bugün çocuklarımızla dikeceğimiz ağaçlarla şehrimizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunacağız. Bu etkinlik bunun için çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol, öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

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Erzurum’da 600 fidan toprakla buluştu
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