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'da mest eden havadan görüntülendi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:22
- (Özel)'da mest eden havadan görüntülendi
- İstanbul'da Sonbahar hayran bıraktı
- İstanbul sonbaharda sarı örtüye büründü

Mustafa Biçer

(Fotoğraflı)
Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a sonbaharın gelmesiyle boğaz sırtlarında bulunan ağaçların rengarenk hale bürünmesi görenleri mest etti. İstanbul'un hayran bırakan sonbahar manzaraları havadan görüntülendi.
İstanbul'da Kasım ayı ile birlikte sonbahar iyide iyiye kendisini gösterirken, şehir sarı örtüye büründü. Sonbahar ile birlikte boğaz ve çevresi doğal güzellikleri ile ilgi odağı oldu. Kasım ayının ilk haftasının yaşandığı İstanbul'da yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar rengarenk görüntüler oluşturdu. Sarı, yeşil ve kırmızının her tonunun göründüğü ağaçların manzarası mest etti. Doğanın bu eşsiz manzarasını fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda gezerek fotoğraf çekti. Şarkılara da konu olan İstanbul'da Sonbahar manzaraları ise havadan görüntülendi. sırtlarında bulunan ağaçların sarıya büründüğü görülürken, boğaz eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar da bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

(EY-BA-Y)

06.11.2018 09:21:08 TSI
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İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası havadan görüntülendi
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