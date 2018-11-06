Liseli Yuşa'nın hedefi kimya dalında altın madalya

Çekya ve Slovakya'da düzenlenen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yuşa Can Dinç, başarısı ve çalışkanlığıyla göz dolduruyor.

Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıfta eğitim gören ve dokuzuncu sınıftan bu yana kimyaya ilgi duymaya başlayan Yuşa Can Dinç, bu alanda ilerleyip Türkiye'yi bilimde temsil etmek istiyor.

Yuşa Can Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarının tesadüf olmadığını ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

"Yurt dışındaki sınava gidebilmek için 3 yılımı verdim." diyen Dinç, şunları kaydetti:

"10'uncu sınıfta birinci aşamayı geçtim. 11'inci sınıfın ortalarında, aralık ayı gibi ikinci aşama oldu. Ondan sonra takıma seçildim. Erzurum'da TÜBİTAK'tan hocalar bizi kampa aldı. Oradan birlikte de yurt dışındaki sınava gittik. İlk önce deney sınavı yapıyoruz. Burada bize kinetik, analitik ve organik olmak üzere 3 soru veriyorlar. Hepsinin ayrı ayrı derecelendirilmesi var. Organikte elde ettiğiniz ürünün verimine ve saflığına bakıyorlar. Analitikte de bize başta verilen malzemenin içeriğini belirlemeye çalışıyoruz. Teorik sınavda da 8 soru oluyor."

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Kimyayı çok sevdiğini bu yüzden de çalışmanın kendisine zor gelmediğini dile getiren Dinç, başarıyı elde etmek için çok çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

TÜBİTAK kampında her türlü bilginin verildiğini ve çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Dinç şöyle devam etti:

"Türkiye takımı olarak 3 bronz bir altın madalya aldık. Kimya dalında ilerde önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyorum. Yapacağım çalışmalarla Türkiye'yi en iyi biçimde temsil etmek istiyorum. Girdiğim sınavlarda çalışmadan başarı elde etmek çok zor. Kimyayı sevdiğim için çalışmakta zor gelmiyor bana. TÜBİTAK bizi kamplara alıyor, burada zaten bize her türlü bilgiyi veriyorlar. Çalışmamız gereken yerleri, nerede nasıl ne yapmamız gerektiğini gösteriyorlar. Fransa'da yapılacak olan kimya olimpiyatlarında altın madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

"Geleceğin Aziz Sancar'ı olmasını bekliyoruz"

Kimya Öğretmeni Gökhan Eren de Yuşa'nın çok çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğunu çalışmalarını hiç aksatmadığını belirtti.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan milli takıma aşama aşama girdiği sınavları geçerek katıldığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Yuşa lise birici sınıftan beri kimya olimpiyatlarına hazırlanıyor. İlk önce Türkiye çapında bir sınava girdi. Türkiye'de ilk 50'ye girdi. 50'den sonra ikinci aşama sınavına girdi. İkinci aşamayı da geçtikten sonra milli takıma kaldı. Ülkemizi Çekya'da düzenlenen kimya olimpiyatlarında temsil etti ve bronz madalya kazandı. Geleceğin Aziz Sancar'ı olmasını bekliyoruz. Yuşa'nın şu an sınavsız üniversite hakkı var. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri sınavsız kabul görüyor. Çekya'daki sınavda akademik düzeyde sorular soruluyor. Biz belli bir aşamaya kadar getirebiliyoruz, ondan sonra TÜBİTAK eğitime alıyor."