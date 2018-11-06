Polis helikopterine lazer tutan şüpheli yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da saat 19.45 sıralarında Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir program için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikoptere uçuş görevini yerine getirdiği sırada lazer tutarak uçuşun güvenliğini ve görevlilerin hayatını tehlikeye atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, İstiklal Mahallesi'nde şüpheli E.K'yi (32) kullandığı lazerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette "kasten öldürme", "uyuşturucu madde kullanmak", "iş yerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "parada sahtecilik", "kapkaç", "kasten yaralama" suçlarından 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

"Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin lira para cezası kesilen, "kamu güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.