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i kataloğu! Şok aktüel ürünlerinde neler var? Bu hafta sürpriz indirimler mevcut

marketler zinciri her hafta belirli tarih zamanları diliminde i belirleyip indirimli şekilde müşterilerine sunuyor. Birbirinden özel ve güzel ürünlerin olduğu ŞOK aktüel ürünleri için bu hafta çocuklarda unutulmamış. Sürekli farklı farklı ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan ŞOK market'in tarihleri arasındaki aktüel ürünleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 6.11.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 14:34
Şok aktüel ürünleri kataloğu! 7-13 Kasım Şok aktüel ürünlerinde neler var? Bu hafta sürpriz indirimler mevcut

her hafta yapmış olduğu indirim ve fırsat ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Müşterilerin listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak ediyor. OK i listesi inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden kişiler güncel listeye bu başlık altından ulaşabilecekler. asım ve fiyat listesi hemen buradan öğrenebilirsiniz.

7-13 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİ YAYINLANDI

Bu hafta satışa sunulacak ürünlerin listesi yayınlandı. Birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünleri listesi isim isim hemen ulaşabilirsiniz. İşte haftanın ürünleri;

zinciri uzun bir süredir her hafta satışa çıkardığı aktüel ürünleri ile müşterilerinin yüzlerini güldürüyor. Her hafta birçok sürpriz ürünü indirimli fiyata satan ŞOK'UN bu haftaki ürün listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

7-13 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Şok aktüel ürünleri kataloğu! 7-13 Kasım Şok aktüel ürünlerinde neler var? Bu hafta sürpriz indirimler mevcut
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