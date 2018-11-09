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'da uçak restoranda

'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta çıkan ın söndürülmesine çalışılıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 08:31
Konya'da uçak restoranda yangın

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi yolundaki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın bir bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerisevk edilenlen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

'da uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A300" tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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Konya'da uçak restoranda yangın
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