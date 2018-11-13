Ege Denizi’nde can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Dikili ilçesinde Denizköy açıklarında balık çiftlikleri mevkisine dün sabah saat 06.20 sıralarında yüzerek gelen 2 göçmen, Yunanistan'a doğru yola çıktıklarını ancak teknenin kısa süre sonra battığını ve teknede 13 kişi daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yüzerek karaya çıkan 2 göçmene sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 göçmen sağ olarak kurtarılırken biri çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler ile cesetler, sahil güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na getirildi. Göçmenlerden biri sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Kaybolduğu değerlendirilen 4 göçmenin bulunması amacıyla 3 sahil güvenlik botu ve bir uçakta arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Göçmenleri yasadışı yollardan yurtdışına gönderen organizatörlerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik araştırma başlatıldı.