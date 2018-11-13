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’un kültür hafızası tek adreste

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018
İstanbul’un kültür hafızası tek adreste
İstanbul'un tüm tarihi müzeleri, gezi mekânları, sergiler ve etkinliklerin yer aldığı İstanbul müzeleri sanal portalı yayına girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan yeni adreste, İstanbul'un ilçelerindeki tüm müze türleri hakkında detaylı bilgilere yer veriliyor. İstabul'un kültür sanat hareketliliklerini de duyuran istanbulmuzeleri.gov.tr uzantılı sitede, güncel etkinlikler ve gelişmeler de öğrenilebiliyor. Devlet, askeri, belediye ve özel müzeler olmak üzere dört farklı kategoride toplanan müzelerin her birinin iletişim bilgileri, ulaşım tarifleri ve sahip oldukları koleksiyonlar anlatılıyor.
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