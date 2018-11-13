Yarım asır sonra fark edilen hata

Köyün turizm beldesi olması nedeniyle caminin yıkılıp kıbleye doğru yeniden inşa edilmesini isteyen Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Cafer Çiftçi, "Devlet yetkilileri ve hali vakti yerinde olup cami yaptırmak isteyenlerden yardım istiyoruz. Mihrabı kıbleye bakan bir cami yapılmasını istiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre 1968 yılında Yaylaköy'e hayırseverlerin desteği ile o günün şartlarında güzel bir cami yapıldı. 1968 yılından 2018 yılına kadar ibadet edilen camiye 2018 yılında yeni bir imam atandı. Kıblenin yönünü şüpheli bulan imam durumu Muhtar Cafer Çiftçi ve cemaate bildirince köyde kıblenin net olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kıble saatinde diyanet yetkililerinin de iştiraki ile yapılan ölçümlerde caminin yapılışı ve mihrabının kıbleden 47 derece farklı yere baktığı tespit edildi.

Bunun üzerine Yaylaköy Camii'nde 50 yıldır kullanılan mihrabın yönü kıbleye bakmadığı için camide düzenlemeye gidildi. Önce caminin girişine ve eski mihraba vatandaşların namaz kılarken doğru yöne durması için 'Kıbleye dikkat' levhaları asıldı. Cami halılarının üzerine de şerit çekilip cemaatin kıbleye doğru şekilde yönelmesi sağlandı.

Dışarıdan gelenler camide namaz kılanları görünce şaşırsa da köylüler yarım asırdan bu yana devam eden yanlışın fark edilmesinden memnun olduklarını belirten camiye yeni atanan imamlarına teşekkür ettiler.

"Turistik bir yer olduğu için düzeltilse iyi olur"

Turistik bir yer olması nedeniyle zaman zaman köye yemek yemeye gelen turistlerin cami ziyaretinde de bulunduğunu belirten Muhtar Cafer Çiftçi, "Müslüman olmayıp bizim ibadethanemizi görmek amacıyla da gelenler oluyor. Artık namaz kılarken caminin mihrabına değil de kürsüye döndüğümüz için garp karşılayanlar olabilir. Cami o günün şartlarında öyle yapılmış kıble saatine göre yeniden ölçtürdük. Caminin ibadete açıldığı 1968'den 2018'e kadar 50 yıl kıbleye yanlış durmuşuz. Allah affetsin. Niyete bağlı olduğu sıkıntı yokmuş. Bundan sonra hata yapılmaması için camide kıblenin yönünü yeniden işaretledik. Yetkililerden ve hali vakti yerinde olanlardan talebimiz bu caminin yıkılıp yerine mihrabı kıbleye bakan bir cami yapılması" diye konuştu.